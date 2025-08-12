-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود

الشروق أونلاين
تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود
وزارة الدفاع (شبكات)
المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة.

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، وهذا باسم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، جرت مراسم التدشين بحضور رئيس دائرة التنظيم والإمداد، المدير المركزي للوقود لوزارة الدفاع الوطني، ومديري ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، ليتابع بعدها الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني عرضا شاملا حول المديرية، قبل أن يقوم بتفقد مختلف منشآت المقر الجديد.

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني خلال لقائه بإطارات ومستخدمي المديرية، على الدور الهام والمحوري للمديرية المركزية للوقود في مجال الإسناد اللوجيستي والتموين بالمواد البترولية على مختلف تشكيلات ووحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني، لضمان جاهزية عملياتية قصوى.

