بهدف تعزيز الإشعاع الحضاري والثقافي للجزائر بجمهورية مصر العربية

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على تدشين المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة، وهذا في ختام زيارته إلى مصر.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، 22 ماي، يندرج تدشين هذا المقر الجديد في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل نشاط هذا المركز الثقافي.

ويهدف المركز وفقا لذات المصدر إلى “تعزيز الإشعاع الحضاري والثقافي للجزائر بجمهورية مصر العربية، وتوطيد أواصر الأخوة والتقارب بين الشعبين الجزائري والمصري، وكذا توثيق وشائج التواصل والارتباط بين أفراد الجالية الوطنية ووطنهم الأم.”