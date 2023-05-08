تدشين بنك وطني للجينات بسعة تخزين 80 ألف سلالة في جويلية المقبل

كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الاثنين، عن برمجة تدشين البنك الوطني للجينات في 5 جويلية المقبل.

وأوضح هني في كلمته، خلال يوم برلماني حول ”دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام”، أن “البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي.

وأضاف الوزير أن هذا البنك الذي سيتم تدشينه في 5 جويلية القادم، سيكون بسعة تخزين 80.000 سلالة.

وأكد هني أن البنك الوطني للجينات “سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية”، مشيرا إلى أن حجمه وأنشطته الهيكلية ستسمح “بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”.

كما تحدث الوزير عن “إنشاء من 05 إلى 06 بنوك متخصصة، في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، بأقل سعة تخزين”.

من جهة أخرى, أكد هني أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بأكثر من 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة (03) ملايين عامل.

وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2022، حسب الوزير، ما قيمته 4450 مليار دج، أي بزيادة قدرها 38 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغ أكثر من 75 بالمائة.