تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي “بعد أيام”

يدخل خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي، حيّز الخدمة، قبل نهاية شهر أفريل الجاري. حسب ما صرح به والي خنشلة يوم الثلاثاء.

جاء هذا في حديث الوالي يوسف محيوت لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش معاينته لتقدم أشغال ورشة إنجاز محطة القطار الرئيسية لنقل المسافرين والبضائع ببلدية الحامة.

حيث أوضح الوالي محيوت أن “مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء، الذي تم تسجيله ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، يشرف على نهايته”.

وأضاف محيوث بالمناسبة، بأنه كثف زياراته إلى المشروع بغية تتبع مدى تقدم الأشغال، وإسداء أوامر لمسؤولي الشركات المنجزة، بتسريع وتيرة الإنجاز، وتدعيم الورشات باليد العاملة.

فخلال معاينته لأشغال إنجاز محطة القطار الرئيسية بالحامة، قال الوالي إنه وقف على “تسخير مقاولات الإنجاز لـ210 عمال، من أجل تسليم هذه المحطة، في مدة لا تتجاوز 10 أيام”.