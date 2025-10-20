تدشين خط جوي جديد نحو هذه الوجهة غدا

ترسيخا لدور الجزائر كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي

سيتيح تدشين الخط الجوي بين الجزائر العاصمة ونجامينا (تشاد) غدا الثلاثاء، 21 أكتوبر، بفتح آفاق جديدة للتبادلات الاقتصادية بين الجزائر والدول الافريقية مع تكثيف حركة نقل المسافرين، بما يدعم حضور شركة الخطوط الجوية الجزائرية على شبكة النقل الجوي القارية ويعزز روابط الجزائر بعمقها الافريقي.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية في برقية لها اليوم، فمن شأن هذا الخط الذي سيربط وللمرة الأولى الجزائر العاصمة بنجامينا مرورا بدوالا (الكاميرون) تحسين شبكة الربط الجوي بين الجزائر ومختلف بلدان القارة الإفريقية، مع تدعيم علاقات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع جمهورية التشاد، إضافة الى تسهيل تنقلات المسافرين من وإلى عاصمتي البلدين.

وتستفيد الخطوط الجوية الجزائرية في إطار هذا الخط من “حق الحرية الخامسة في النقل الجوي” والذي يقوم بموجبه الناقل الوطني بتنظيم رحلات منتظمة بين الجزائر العاصمة ونجامينا مرورا بدوالا، مع إمكانية زبائن الشركة اقتناء تذاكر للسفر بين المدينة الكاميرونية والعاصمة التشادية ذهابا وإيابا.

ويعد هذا الخط بمثابة خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة الوطنية الرامية إلى توسيع شبكتها الإفريقية والتي تراهن بذلك على “ترسيخ دور الجزائر كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي استجابة لتطلعات زبائنها”، وفقا لذات المصدر.

كما سيشكل أيضا اضافة للناقل الوطني الذي يتطلع الى “ريادة النقل الجوي في افريقيا”، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس المدير العام حمزة بن حمودة، وهذا مع توسيع شبكتها الإفريقية تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسلطات العمومية الرامية الى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر ودول القارة، في إطار سياسة تجارية تضمن جودة الخدمات بأفضل الاسعار.

وقد سمحت هذه المقاربة للشركة بتحقيق نمو قدره 34 % في حركة نقل المسافرين بين 2019 و2024، وسط حركية تواصلت خلال السنة الجارية حيث سجلت الجوية الجزائرية خلال السداسي الأول 3.9 مليون مسافر، بارتفاع قدره 8.3 % في نشاطها مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق حصيلة حديثة تم الاعلان عنها مؤخرا.

نقلت الشركة بين جانفي وجوان أزيد من 1.3 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، مقابل 1.2 مليون مسافر خلال نفس الفترة من 2024، (+8.33 %) فيما بلغ عدد الرحلات المنجزة على الشبكة الداخلية حوالي 40 ألف رحلة، بزيادة قدرها 2.5 %.

ويرتكز الناقل الوطني في استراتيجيته التجارية على الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة للجزائر، فضلا عن حدودها البرية مع سبع دول، إضافة إلى كونها بوابة نحو أوروبا وهي كلها نقاط قوة تعزز العمق الافريقي للجزائر التي تشكل منفذا للأسواق القارية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أكد في العديد من المناسبات على أهمية التوجه نحو إفريقيا والعمل على ايجاد السبل الكفيلة للاستفادة القصوى من امكانياتها ومواردها المتاحة للرفع من حجم المبادلات التجارية البينية إلى مستوى تطلعات شعوب القارة.

وهو ما تعمل عليه الشركة في السنوات الأخيرة عبر فتح خطوط جديدة بين الجزائر وعدد من العواصم الافريقية، والتي كان آخرها في شهر أفريل الماضي عبر خط الجزائر العاصمة-أبوجا (نيجيريا).

وأطلقت الشركة مخططا لاقتناء طائرات جديدة لتدعيم أسطولها، خصوصا عقب التوقيع، شهر ماي 2023 على عقدين مع شركات تصنيع الطائرات في إطار برنامج يرمي إلى تعزيز اسطول الشركة وشبكتها الدولية.

وتراهن الجزائر على رفع حجم مبادلاتها التجارية البينية، لا سيما بعد الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي الذي عرف مشاركة “قياسية” للدول والمؤسسات العارضة، مكنت الجزائر من الظفر بأكثر من ربع الاتفاقيات المبرمة تجاوزت قيمتها 11.4 مليار دولار من أصل أكثر من 48.3 مليار دولار.