تدشين شطر الطريق الاجتنابي ميناء بجاية/أحنيف البويرة

دشن وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، شطر مشروع الطريق الاجتنابي ميناء بجاية / أحنيف، والذي سيربط بجاية بالطريق السيار شرق-غرب.

وأوضح الوزير خلال عملية تشغيل هذا الشطر، أن “المسافة قصيرة حقيقة إلا أن النتائج كبيرة”، داعيا القائمين على المشروع “للإسراع في تسليم كل الطريق الاجتنابي في الآجال المحددة”.

ويعتبر الشطر المدشن الذي يمتد على 16 كلم والرابط بين تقريت وتيمزريت، المرحلة الأخيرة قبل تشغيل مجمل مشروع الطريق الاجتنابي الذي يبلغ طوله 100 كلم بين أحنيف (البويرة) وميناء بجاية، ولم يتبقى على عملية استكماله إلا خمسة عشر كلم والذي يوجد جزء منه في طور أشغال الحفر.

أما فيما يخص نسبة تقدم أشغال الطريق الاجتنابي، الذي تم إطلاقه في سنة 2013 على مسافة إجمالية تقدر ب100 كلم (85 كلم في ولاية بجاية و15 كلم في ولاية البويرة) فتقدر بحوالي 90 % ، وقد تم تسجيل تأخر”كبير” ناجم عن صعوبات شتى، سيما تلك المتعلقة بالتمويل و الطوبوغرافيا ولاعتبارات جيوتقنية للتربة واعتراضات سكان الجوار والتي أثرت بشكل كبير على الآجال المحددة.

وقد سمحت عملية إعادة بعث الورشة في سنة 2020 بتحقيق تقدم معتبر من مجموع المشروع.