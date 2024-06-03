تدشين مؤسسة “سيبراليس سنتر” في الجزائر

حاضنة لمحتوى تعليمي يرتكز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

دشنت سعادة سفيرة بريطانيا شارون ووردل لدى الجزائر، يوم الخميس 30 ماي 2024، مؤسسة “سيبيراليس سنتر” في الجزائر، الكائن مقرها بحي 18 سيلي التعاونية العقارية محمد بوضياف سيدي يحي بالجزائر العاصمة. وهذا بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وكذا الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة في هذا المجال. وكانت المناسبة محطة للوقوف على العديد من التفاصيل في هذا المجال، لا سيما المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

حيث تطرقت سعادة سفيرة بريطانيا شارون ووردل خلال كلمتها إلى الكثير من النقاط المتعلقة بالتعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، وهي من الأسس السلمية والصلبة لبناء جسر مشترك يصل البلدين ببعضهما، وهذا من خلال الاتكاء على التكنولوجيا الحديثة، التي سهلت عملية التواصل بين البلدان، وهذا ما يسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على حد تعبيرها، كما تطرقت في كلمتها إلى الاهتمام البالغ للجزائريين باللغة الإنجليزية في الكثير من المجالات، وهو بادرة خير لتعاون متنين وصلب أمام كل التحديات.

أما السيد غلام مرتضى المدير العام لشركة AHZ، فتطرق هو كذلك بالتفصيل، لهذا التعاون وهذا التمثيل لهذه الشركة، موضحا أهم الأهداف المنشودة من خلال هذا التعاون، وهو السعي لدمج المعارف بين البلدين والخبرة الموجودة في هذا المجال، لتزويد الطلاب وكل المهنيين وكدا المهتمين، بفرص التطوير الذاتي القائم على برامج حديثة ومعطيات جديدة تتطلبها تحديثا السوق اليوم.

كما تطرقت السيدة نجية غريب مديرة مركز سبيراليس والمديرة الجهوية AHZ، في مجمل حديثها عن هذا التدشين والتعاون، وهو حاضنة للمؤسسات الناشئة لكنها بمفهوم جديد، وهذا عن طريق

استعمال التكنولوجيا الحديثة، وربط التعليم الأكاديمي والتعليم العام، مع كل المؤسسات، وهذا انطلاقا من تخصصهم وخبرتهم في التكنولوجيات الحديثة للتعليم، الذي انطلق في سنة 2012، حيث تقوم الحضانة على تكوين أساتدة متمكنين، وبنجاح هذا المشروع، تحولت إلى النظرة بشكل اكبر وموسع، وهي نقل هذه الخبرات، إلى كل من يريد خوض نفس التجربة، بإنشاء مؤسسة واستعمال التكنولوجيا الحديثة، بحيث تكون الشركة حاضنة لكل فكرة ذاتية، وهذا بتدعيم الابتكار، و كدا الدعم من طرف الحاضنة لكل من يريد استعمال التكنولوجيا وتجسيد المشاريع في الميدان، بهدف صنع محتوى تعليمي للجزائر الذي يرتكز على التكنولوجيا الحديث وكذا الذكاء الاصطناعي، وهذا للتوسع في كل المجالات ولا يقتصر على التعليم فقط.