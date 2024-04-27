تدشين محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة

أشرف وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، اليوم السبت، على تدشين محطة تصفية المياه المستعملة للتجمع الحضري في بلدية فلفلة ولاية سكيكدة، بقدرة معالجة تقدّر بـ 22500 متر مكعب في اليوم.

وسيكون لهذه المصفاة أثر ايجابي كبير على المحيط البيئي في المنطقة وهو ما سينعكس ايجابا على صحة المواطنين، خصوص أصحاب الأمراض المزمنة.

وقد “أسدى الوزير دربال، تعليمات بضرورة إعادة إستغلال كل الكمية المصفاة في سقي الأشجار و في المجالات الحضارية الى أن يتم تزويدها بالمعالجة الثلاثية التي ستسمح بسقي المحاصيل الزراعية دون تحفظ”، وفق ما جاء في بيان للوزارة الوصية.