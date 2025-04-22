أشرف وزير الصناعة، سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، الثلاثاء، في بلدية عين بسام ولاية البويرة، على تدشين مركز الامتياز الوطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، يُعد هذا المركز لبنة أولى ضمن شبكة مراكز متخصصة سيتمّ تعميمها وطنيًا، لتجسيد رؤية الدولة في ربط التكوين بالتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفي هذا السياق، يقول ذات المصدر، ستنطلق أول دورة تكوينية خلال أكتوبر 2025 كمرحلة أولى في التخصصات التالية:

• الشعبة الأولى: النسيج والألبسة

• المستوى: شهادة تقني سامي (مستوى 5)

• التخصص: تصميم الأزياء

• الشعبة الثانية: الصناعة الجلدية

• التخصص: التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية

وبهذا الخصوص وجه وزير الصناعة، على ضرورة أن تكون عملية التكوين بشكل متكامل تجمع بين النظري والتطبيقي لتزويد المتربصين بالكفاءات اللازمة التي تلبي احتياجات المؤسسات الصناعية.

️ كما أكّد على ضرورة اعتماد مناهج تكوين مبتكرة، تستجيب فعليًا لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بفتح آفاق واسعة أمام المتربصين للاندماج المهني والمساهمة في تطوير النشاط الصناعي.

وفي إطار تثمين الكفاءات الوطنية، وجّه وزير الصناعة نداءً إلى المتقاعدين من ذوي الخبرة في قطاع الصناعة وتحديدا شعبة النسيج والجلود للانخراط في هذا المسار، من خلال المساهمة في تكوين الشباب ونقل المعارف والخبرات داخل الورشات والمصانع، والمشاركة كأساتذة مكوّنين على مستوى المركز.