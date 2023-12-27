أشرف مدير جامعة التكوين المتواصل، البروفيسور يحى جعفري، الأربعاء، على تدشين مركز البيانات للجامعة “DATA CENTER “، أين تلقّى عرضا وافيا عن التجهيزات التي يتوفر عليها المركز.

وقام المسؤول التقني عن المشروع بعرض مزايا التجهيزات المعتمدة في المركز، خاصة وانها تجهيزات ذات معايير دولية بقدرات فائقة الجودة في تسيير الموارد الالكترونية من جهة، وكذا تسهيل آداء وسرعة الولوج الى الأرضيات التعليمية وادراج ارضيات جديدة بكل سهولة من جهة أخرى.

وتكمن خصوصية هذا المركز في تجهيزاته الفائقة الاداء والتي تعد قيمة مضافة لجامعة التكوين المتواصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كونها تجهيزات تمكّن من حماية المعلومات وتسهيل وسرعة الاداء وآنية ارسال المعلومات بشكل تلقائي.

للإشارة، فإن التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة في مركز البيانات لجامعة التكوين المتواصل تمكنها من تطابق خدماتها مع شهادة الجودة إيزو” ISO”

وبالمناسبة، أكد البروفيسور جعفري على اهمية الحدث بالنسبة لجامعة التكوين المتواصل، مشددا على وجوب تثمينه من خلال نقل الخبرات، عن طريق سلسلة التكوينات والمتابعة التقنية لمهندسي وتقني المؤسسة، لتمكينهم من التحكم في مختلف مكونات مركز البيانات، على حد تعبيره