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رياضة

تدشين مستشفى ساديو ماني بمسقط رأسه في السنغال

سليم.ع
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تدشين مستشفى ساديو ماني بمسقط رأسه في السنغال

أثبت قائد “أسود الترينغا”، ساديو ماني، مرة أخرى تعلقه ببلده، و عزمه على  تقديم يد المساعدة، للسنغاليين.

وكان الموعد يوم الأحد، مع تدشين المستشفى، الذي موّله لاعب ليفربول، والذي تم بناؤه في مسقط رأسه بـ “بامبالي” السنغالية،

وقدرت تكاليف بناء المستشفى بأكثر من 500000 أورو، ويضاف هذا المركز الإستشفائي، إلى ثانوية “بامبالي”، التي أقيمت بتمويل من لاعب ليفربول، وهي الثانوية التي فتحت أبوابها لتلاميذ من34 قرية.

ومن المنتظر أن يواصل قائد منتخب “الترينغا”، تمويل مشاريع أخرى مستقبلا من بينها مركز بريد ومحطة متعددة الخدمات، وتحدث نجم ليفربول عن مشروع المستشفى، مخاطبا أبناء بلدته: ” هذا المستشفى جاء بفضلكم، وهو ملك لكم”.

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