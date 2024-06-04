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الجزائر

تدشين مشروع استراتيجي في باتنة

الشروق أونلاين
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تدشين مشروع استراتيجي في باتنة

 أشرف وزير الموارد المائية، طه دربال، برفقة وزير الصناعة، علي عون، ووالي باتنة، محمد بن عبد الملك، اليوم الثلاثاء، على تدشين سد بوزينة، في ولاية باتنة.

ويندرج هذا المشروع الإستراتيجي، في توفير مياه الشرب والسقي الفلاحي لسكان المنطقة، مما يسمح بتطوير القطاع الفلاحي والرفع من القدرات الانتاجية في المنطقة.

وعلى هامش تدشين هذا السد، قال وزير الري، طه دربال، إن التذبذب في سقوط الأمطار يتطلب منا العمل بطريقة غير عادية، وعلى المسؤولين والقائمين على المشاريع المائية العمل بحهد وصدق لتوفير خدمة جيدة للمواطن.

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