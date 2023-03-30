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تدشين مصلحة جديدة لجراحة القلب في البليدة

الشروق أونلاين
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تدشين مصلحة جديدة لجراحة القلب في البليدة
ح.م
مصلحة جديدة لجراحة القلب في البليدة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الخميس، على تدشين مصلحة جديدة لجراحة القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي بولاية البليدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمّ “تجهيز المصلحة الجديدة بوسائل ومعدّات طبية متطورة. لإجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب، مع ضمان التكفل الأمثل بالمرضى”.

وشدد الوزير بالمناسبة على “الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوحدة. بالنظر إلى الخدمات العلاجية التي ستوفرها، بالإضافة إلى تخفيفها للضغط عن باقي المؤسسات الصحية”.

كما أكد الوزير أن استحداث هذه المصالح الجديدة، يهدف إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للسكان، يضيف ذات البيان.

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