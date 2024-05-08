تدشين مصنع لإنتاج الأعلاف ومنصة رقمية لفائدة مربي الأسماك .. قريبا

حمزة حباش مدير تربية المائيات في وزارة الصيد البحري

كشف حمزة، حباش مدير التنمية وتربية المائيات في وزارة الصيد البحري، عن إنتاج 7000 طن من الأسماك المستزرعة في الأحواض، منها 4800 طن خاصة تربية المائيات في البحر، خلال سنة 2023.

وأكد حمزة حباش، أن الهدف المسطر لدى وزارة الصيد البحري، هو إنتاج 100 ألف طن من السمك المستزرع في الأحواض، منها 60 ألف طن في المياه العذبة و 40 ألف طن في المياه المالحة، خلال سنة 2030.

ولبلوغ الأهداف المسطرة من قبل الوزارة، يقول المتحدث، تواصل الأخيرة تقديم تحفيزات مالية لفائدة المنتجين، حيث أقرت علاوة مالية لمنتجي سمك البلطي قدرها 50 دج لكل واحد كلغ، إلى جانب فرض إتاوات على الأسماك المستوردة من الخارج، قدرها 30 دج، كاشفا في الوقت ذاته، عن قرب إطلاق منصة رقمية تسمح لمربي الأسماك بتقديم ملفاتهم على مستوى الوزارة الوصية، للحصول على الدعم المالي دون ولوج مقراتها الفرعية.

وقال مدير التنمية وتربية المائيات في وزارة الصيد البحري، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، نقترب من إطلاق مصنع جديد في إنتاج الأعلاف الخاصة بتربية الأسماك في المياه العذبة، وبذلك يصبح لدينا خمسة مصانع على المستوى الوطني، كما نقوم حاليا بالتحضير لإطلاق مصنعين جديدين لإنتاج الأعلاف الخاصة بتربية الأسماك في مياه البحر.

وبخصوص دور المياه المستعلة في تربية المائيات، في عمليات سقي المحاصيل الزراعية، أكد حمزة حباش، على أن هذه العملية تسمح برفع الإنتاج بنسبة 30 من المائة، باعتبار أن هذه المياه تعدّ سمادا طبيعيا للمزروعات بمختلف أنواعها، كاشفا في الوقت ذاته، على وجود 16 ألف حوض لتربية المائيات تستعمل مياهه في السقي الفلاحي.