تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين الجزائر وموريتانيا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس بتندوف، رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائر وموريتانيا.

واستمع الرئيسان حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى عرض مفصل حول نشاط هذين المعبرين. وحول مشروع إنجاز الطريق البرّي الرابط بين البلدين.

ويحتوي المعبر الحدودي من جانبه الجزائري، على كافة المرافق الضرورية. وينتظر أن يحقق حركية اقتصادية بين البلدين، من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية.

ويأتي تدشين هذين المعبرين، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف. حيث يقوم رفقة ضيف الجزائر، بوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع المشتركة.