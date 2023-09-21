تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالسنغال

أشرف وزير التجارة الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية لعزيز فايد، الخميس، على افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة السنغالية داكار.

ويمثل هذا المعرض الدائم والتابع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) عدة قطاعات، من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و السنغال و باقي الدول الإفريقية.

ويتربع المعرض على مساحة 1800 متر مربع، حيث يشمل أجنحة لحوالي 60 عارضا وطنيا ينشطون في قطاعات متنوعة، حسب المدير العام لـ “صافكس” كريم بوقادوم.

ويعد هذا المعرض “بوابة للشركات الوطنية العمومية والخاصة لولوج أسواق الدول الإفريقية، حيث سيتم العمل على الترويج للمنتوج الجزائري و للمهارات الجزائرية في مختلف القطاعات”.

“وعلى استحداث شراكات جزائرية-سنغالية و مع باقي دول القارة وفق مقاربة رابح-رابح”، حسب المسؤول نفسه.

للإشارة فقد تمّ تدشين ”البنك الجزائري السنغالي” الخميس، ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا.