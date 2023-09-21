-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالسنغال

الشروق أونلاين
  • 33
  • 0
تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالسنغال
جانب من المعرض الدائم

أشرف وزير التجارة الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية لعزيز فايد، الخميس، على افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة السنغالية داكار. 

ويمثل هذا المعرض الدائم والتابع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) عدة قطاعات، من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و السنغال و باقي الدول الإفريقية.

ويتربع المعرض على مساحة 1800 متر مربع، حيث يشمل أجنحة لحوالي 60 عارضا وطنيا ينشطون في قطاعات متنوعة، حسب المدير العام لـ “صافكس” كريم بوقادوم.

ويعد هذا المعرض “بوابة للشركات الوطنية العمومية والخاصة لولوج أسواق الدول الإفريقية، حيث سيتم العمل على الترويج للمنتوج الجزائري و للمهارات الجزائرية في مختلف القطاعات”.

“وعلى استحداث شراكات جزائرية-سنغالية و مع باقي دول القارة وفق مقاربة رابح-رابح”، حسب المسؤول نفسه.

للإشارة فقد تمّ تدشين ”البنك الجزائري السنغالي” الخميس، ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا.

مقالات ذات صلة
وزير الطاقة يتحادث مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

وزير الطاقة يتحادث مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا

فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا

تدشين “البنك الجزائري السنغالي” بداكار

تدشين “البنك الجزائري السنغالي” بداكار

وزير الزراعة الأردني يحلّ بالجزائر على رأس وفد من المستثمرين (صور)

وزير الزراعة الأردني يحلّ بالجزائر على رأس وفد من المستثمرين (صور)

الجزائر وموريتانيا: إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

الجزائر وموريتانيا: إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد