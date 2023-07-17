تدشين ممر عبور يربط الرحلات المحلية والدولية

أشرف وزير النقل، يوسف شرفة، الأحد، على إطلاق المرحلة الثانية لتجسيد محور الجزائر، وذلك بتدشين ممر خاص بالعبور يربط محطة الرحلات المحلية ومحطة الرحلات الدولية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها الى مطار الجزائر الدولي، قال شرفة أن اطلاق ممر الربط هذا يندرج “في اطار التحضير لمحور عبور الجزائر، بغية جعله محطة عبور محورية للنقل الجوي على المستوى المتوسطي وتسهيل ربطه بالمطارات الإفريقية والأوروبية والأسيوية”.

وذكر الوزير أن “المرحلة الأولى لهذا المشروع قد اطلقت في ديسمبر الماضي، من خلال تبسيط عبور المسافرين القادمين من وجهات دولية ويعبرون بمطار الجزائر نحو وجهة دولية أخرى”.

وأوضح الوزير قائلا: “اليوم، يتعلق الأمر بإطلاق إجراء للعبور المبسط للمسافرين القادمين من مدينة جزائرية على الخطوط الداخلية ثم يقصدون اي وجهة في الخارج”، مضيفا أن جميع الإجراءات الجمركية ومراقبة الشرطة وكذا تسجيل الأمتعة تتم على مستوى مطار الانطلاق، ثم يسترجع المسافرون امتعتهم مباشرة لدى بلوغهم وجهتهم النهائية.

وأكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة سيمكن المسافر من “ربح الوقت وسيجنبه المشقة، مع جعل مطار الجزائر الدولي محورا حقيقيا على مستوى القارة الإفريقية”، مؤكدا على وجود حاليا رحلات نحو 6 عواصم افريقية (أبيدجان، نيامي، دكار، باماكو، نواكشوط، واغادوغو) في انتظار إطلاق خطوط جديدة.

من جهته، أشار المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، إلى أن ممر العبور هذا “سيسمح للمسافرين الذين يعبرون من خلال مطار الجزائر بسلك مسار مخصص وآمن، يمكنهم بكل سهولة من ولوج قاعة المغادرة الخاصة بالمحطة الدولية أو سلك الطريق المعاكس بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج الراغبين في بلوغ مطار إحدى المدن الجزائرية”.

وتمثل هذه الخدمة، برأيه، “التحسن المتوخى في نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين على مستوى مطار الجزائر سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو بالنسبة لباقي شركات الطيران التي تربطها عقود بالجناح الوطني”.

وأكد بن سليمان أن “المرحلة الثالثة لهذه الاستراتيجية الخاصة بوضع محور الجزائر ستخص العبور ومراسلات الشحن الجوي، انطلاقا من مطار الجزائر والشركة الوطنية للطيران تعكف حاليا على العمل عليها”.