تدشين منشآت مائية وإطلاق مشاريع جديدة عبر الولايات

وضعت وزارة الموارد المائية و الأمن المائي، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، عددًا معتبرًا من المنشآت المائية حيز الخدمة، كما أطلقت مشاريع جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار تحسين الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي، وفق ما جاء في بيان للوزارة، يوم أمس الاثنين.

وشملت العمليات المنجزة وضع حيز الخدمة لمشاريع جديدة، وتدشين خزانات مائية ومحطات ضخ، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق مشاريع هيكلية من شأنها رفع قدرات التخزين وتحسين استمرارية التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة آلاف المواطنين.

ففي ولاية جيجل، دخل حيز الخدمة مشروع إعادة تأهيل وتوسيع نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب، متضمنًا إنجاز محطة ضخ بخيري وادي العجول وبني مسلم، بغلاف مالي إجمالي قدره 102 مليون دينار، ليستفيد منه نحو 5 آلاف نسمة، من خلال تحسين الخدمة ورفع مستوى التدفق وتعزيز استمرارية التموين. كما تم تدشين خزان مائي بسعة ألف متر مكعب ببلدية سيدي عبد العزيز، لفائدة حوالي 4 آلاف نسمة.

وفي ولاية بجاية، تم وضع منشآت التموين بالمياه الصالحة للشرب انطلاقًا من سد تيشي حاف بوادي غير حيز الخدمة، ويتضمن المشروع تجهيز محطتي ضخ، بما يسمح برفع مردودية شبكة التوزيع وتحسين نوعية الخدمة. ومن المنتظر أن يرفع المشروع التدفق بنحو 30 لترًا في الثانية، وأن يحسن وتيرة توزيع المياه من مرة كل ثلاثة أيام إلى التوزيع اليومي لمدة ثماني ساعات، مع تعزيز منظومة التزويد بالاعتماد على محور سد تيشي حاف ومحطة تحلية مياه البحر.

وفي ولاية الشلف، دخلت الخدمة خزانان مائيان ببلدية الظهرة، إضافة إلى خزان ثالث بسعة ألف متر مكعب ببلدية الهرانفة، بينما شهدت ولاية سيدي بلعباس وضع حجر الأساس لإنجاز خزان مائي علوي مع قناة جر، بهدف تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمة العمومية.

كما تم، بولاية تلمسان، استلام خزان مائي بسعة 500 متر مكعب بحي يغمراسن بن زيان، وآخر بسعة ألف متر مكعب ببلدية شتوان، بما يعزز قدرات التخزين ويضمن استمرارية التموين بالمياه ويحسن الإطار المعيشي للسكان.

وفي ولاية المسيلة، تم وضع حيز الخدمة مشروعَي إنجاز خزانين مائيين بسعة 3 آلاف متر مكعب لكل واحد منهما، فيما استفادت ولاية تبسة من محطة ضخ ببلدية العوينات، شملت تجهيزها وربطها بالشبكة الكهربائية.

واستفادت بلدية إمذوكال بولاية باتنة من خزان مائي نصف مغمور بسعة ألف متر مكعب، سيوفر المياه الصالحة للشرب لنحو 10 آلاف نسمة.

أما في ولاية تيميمون، فقد دخل الخدمة خزان مائي علوي ببلدية تيميمون، بعد استكمال الأشغال والتجارب التقنية، حيث سيسهم في تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان قصر تلالت، من خلال رفع قدرات التخزين وتحسين ضغط المياه وضمان استمرارية التموين.

وفي ولاية البويرة، أُعطيت إشارة انطلاق مشروع ربط ثلاث محطات ضخ من نظام سد تلسديت بالطاقة الكهربائية، بما يضمن تحسين استمرارية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.