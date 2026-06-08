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اقتصاد
"في إطار تثمين الأملاك المسترجعة"

تدشين مُركّب “الفقارة” السياحي في أدرار

الشروق أونلاين
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تدشين مُركّب “الفقارة” السياحي في أدرار
ح.م
مركّب "الفقارة" السياحي في أدرار

أشرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي يوم الإثنين بولاية أدرار، على تدشين مركب “الفقارة” السياحي ووضعه حيز الخدمة.

ويأتي هذا التدشين، حسب بيان للوزارة، في إطار “تنفيذ توجيهات السلطات العليا إلى تثمين الأملاك المسترجعة. وتحويلها إلى مشاريع منتجة للثروة ومناصب الشغل”.

ويضم المركب فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية تقدر بـ150 سريرا. وقرية سياحية تتكون من 40 فيلا مجهّزة، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ160 سرير.

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كما يضمّ عددا من المرافق والخدمات العصرية، من بينها قاعة للمحاضرات واللقاءات. وفضاءات استقبال واستراحة، ومركزا للعناية وإعادة اللياقة البدنية (SPA).

وخلال مراسم التدشين، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية المركب عند استلامه ضمن الأملاك المسترجعة، وما استفاد منه من عمليات إعادة تأهيل.

واستفاد مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية (العمومي) إلى غاية اليوم، من ملكية 10 فنادق ضمن الأملاك المسترجعة على المستوى الوطني، من بينها 4 مشاريع بولاية أدرار.

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