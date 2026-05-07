تدشين وحدة تحويلية وتوقيع اتفاقيات في إحياء ذكرى تأميم المناجم

يشرف وزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، اليوم الخميس بولاية أم البواقي، على فعاليات إحياء الذكرى الـ 60 لتأميم المناجم والذكرى الـ 59 لإنشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، في إطار برنامج يتضمن تدشين وحدة صناعية تحويلية وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن برنامج الاحتفال يشمل تقديم عروض سمعية بصرية تستعرض مسار وتطور القطاع المنجمي، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع ودعم آفاق الاستثمار والتطوير.

كما ستشهد المناسبة تنظيم مراسم تكريم لفائدة إطارات وعمال ساهموا في تطوير القطاع المنجمي، تقديرا لجهودهم والتزامهم المهني طوال السنوات الماضية.

ويتضمن البرنامج أيضا تدشين وحدة صناعية تحويلية بولاية أم البواقي، في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الموارد المنجمية الوطنية وتعزيز الصناعات التحويلية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية وخلق مناصب شغل جديدة.

واعتبرت وزارة المناجم والصناعات المنجمية أن إحياء هذه الذكرى يمثل “محطة رمزية” لاستحضار دلالات تأميم المناجم وما يحمله من معاني السيادة الوطنية، فضلا عن تجديد الالتزام بمواصلة تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الموارد الطبيعية وترقية الصناعات التحويلية.