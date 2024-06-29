يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على تدشين عدد من المسابح العمومية، وذلك بمناسبة دخول موسم الاصطياف.

وخلال زيارة عمل وتفقد لولاية الجزائر، رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، سيقف وزير الداخلية، على ظروف سير موسم الاصطياف 2024.

وبهذه المناسبة، سيُشرف ابراهيم مراد، على تدشين 06 مسابح جديدة في الجزائر العاصمة من مجموع 41 مسبح جديد دخلو الخجمة على المستوى الوطني.

وفي ذات السياق، سيتم فتح 40 مسبحا آخر، أُعيد تهيأتها من جديد، والإنطلاق رسميا في انجاز 102 مسبحا آخر في عدة بلديات على المستوى الوطني.

ووفقا لما نشره التلفزيون العموميظن فان أكثر من 32 ألف طفل من ولايات الهضاب والجنوب، سيستفيدون من الانخراط في برامج المخيمات الصيفية، الى جانب تدشين عدد من الملاعب الجوارية وفضاءات التسلية.