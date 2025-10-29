-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

تدشين 12 صهريج غاز بروبان لفائدة 58 عائلة بأم البواقي

الشروق أونلاين
Naftal Spa-نفطال
جانب من مراسم التدشين

أشرف والي ولاية أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، على وضع حيز الخدمة اثني عشر صهريجًا لغاز البروبان لفائدة 58 عائلة بمشاتي بوتخمة، فج الطين، ومصياف، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وجرت مراسم التدشين أمس الثلاثاء بحضور مدير مقاطعة غاز البترول المميع بشركة نفطال إلى جانب السلطات المدنية والأمنية، حيث يندرج هذا المشروع ضمن مساعي الشركة لتحسين نوعية الخدمة الطاقوية وتوسيع استعمال غاز البروبان في المناطق الريفية.

ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تزويد المواطنين في القرى والمشاتي النائية بطاقة آمنة وفعالة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، بما يعزز من تحسين ظروف المعيشة في المناطق ذات الطابع الجبلي والريفي.

الحكومة ترفع ميزانية التجارة الداخلية دعمًا للقدرة الشرائية

اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

اتفاق بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد و”بدر بنك” لإعادة بعث هذا المشروع

انتهاء أشغال إعادة تأهيل أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعاصمة

من القطارات إلى السفن.. إصلاح شامل يعيد الحيوية لقطاع النقل الوطني

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

