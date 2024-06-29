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الجزائر

تدشين 603 مشروع صحي منذ 2021

الشروق أونلاين
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تدشين 603 مشروع صحي منذ 2021

 كشف وزير الصحة، عبد الحق، سايحي، عن استلام 603 مشروع صحي في الجزائر منذ 2021، واصفا ذلك بقفوة نوعية تحسبا للوزارة الوصية.

وخلال جولة عمل قادته إلى ولاية المدية، اليوم السبت، اطلع خلالها على مشروع مركز مكافحة السرطان بولاية المدية بسعة 120سرير، طالب الوزير سايحي، بضرورة تسليم هذا المشروع شهر ديسمبر المقبل، وفق الآجال المحددة له، وذلك لرفع الضغط على المراكز الأخرى الموجود عبر كامل التراب الوطني، وتسهيل عمليات تلقي العلاج لفائدة المواطنين.

وأشاد سايحي، بنظام العمل المطبق في انجاز المشروع، والمتمثل في (3×8)، حيث سيسهم هذا النظام في تسليم المشاريع المنفذة في آجالها المحددة.

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