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الجزائر
قدم الخطوط العريضة لخطة 2022.. زغدار:

تدشين 900 مصنع وتوزيع 14 ألف عقار لإطلاق استثمارات جديدة

سفيان.ع
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تدشين 900 مصنع وتوزيع 14 ألف عقار لإطلاق استثمارات جديدة

أحصى وزير الصناعة أحمد زغدار وجود 14600 قطعة أرض منحت لمستثمرين بغية إنجاز مشاريع، لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن.

ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار، حسب زغدار الذي أكد أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.

وسيترافق ذلك، وفقا لتصريح الوزير سهرة الخميس في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” بالتلفزيون الجزائري، مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي وهي الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة وفق الوزير.

وستكون هذه المنظومة الجديدة سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء، يضيف زغدار.

وأوضح الوزير أنه من إجمالي 1500 مشروع متواجد على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم رفع العراقيل عن 890 مشروع كان أمام القضاء، كما تم إعادة تشغيل51 مؤسسة عمومية متوقفة، و32 أخرى تشهد مشاكل كبرى، منها ما تم تغيير نشاطها، على غرار شركة بوشقوف بولاية قالمة للخمائر، نظرا للظروف الصعبة التي تجابهها، حيث تقرر تغيير نشاطها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، من خلال مرافقة المستثمرين وتوزيع العقار الصناعي والإفراج عن قانون الاستثمار وأيضا تدشين 900 مصنع جديد سيدخل حيز الخدمة.

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