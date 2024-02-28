تدعيم المستشفيات بكميات معتبرة من مخدر العمليات الجراحية

الصيدلية المركزية تستلم قرابة 80 ألف وحدة من دواء "سوفانتانيل"

ستعمل الصيدلية المركزية للمستشفيات، بتدعيم القطاع الصحي بقرابة 80 ألف وحدة من دواء “سوفانتانيل” وهو عبارة عن مخدر يستعمل بكثرة في العمليات، ما من شأنه التنفيس عن المهنيين والتخفيف من معاناة المرضى.

وفي هذا الإطار تنقّل المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات السيد سمير فرحات، الثلاثاء، إلى مقر مخابر “فراتر رازس” بالعاصمة، للوقوف على مسار إنتاج وتصنيع دواء “سوفانتانيل” المستعمل بكثرة في العمليات الجراحية، والتقى سمير فرحات بمسؤولي “فراتر رازس” الذين قدّموا له تطمينات بتوفير الكميات المناسبة، حسب الطلبيات المقدمة من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وتشارف الحصة الإنتاجية على الانتهاء، حسب ما عاينه السيد سمير فرحات عن قرب، حيث أكد القائمون على المخبر وضع الكميات اللازمة ابتداء من 3 مارس المقبل تحت تصرف المؤسسات الصحية، وهذا بقرابة 80 ألف وحدة تتمثل في 27400 وحدة من دواء “سوفانتانيل” بسعة 10 ملل و49400 وحدة بسعة 5 ملل، و10000 وحدة بسعة 2 ملل، وتعتبر هذه الكميات أولية فقط ستتبع بكميات أخرى بشكل تدريجي في الأيام المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الصيدلية المركزية للمستشفيات، على ضمان التموين المستمر والدائم للمؤسسات الصحية بالمنتجات الصيدلانية، خدمة للمريض الجزائري.