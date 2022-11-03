(تدقيق) ملعب قطري في الجزائر يتّسع لـ90 ألف متفرّج؟.. هذه حقيقته

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات، لما يفترض أنه ملعب كبير لكرة القدم، يتّسع لـ90 ألف متفرّجا، تستعدّ قطر لتشييده في الجزائر.

ورُبطت المنشورات المتداولة مع زيارة أمير دولة قطر إلى الجزائر، للمشاركة في أشغال قمة الجامعة العربية، التي احتضنتها البلاد يومي 1 و2 نوفمبر.

لكن برنامج زيارة الأمير القطري إلى الجزائر، لم يتضمّن أي إشارة إلى مشروع من هذا القبيل. فضلا عن أن الصورة المتداولة للملعب “الافتراضي”، تعود إلى ملعب معروف في البرازيل.

وقد أشرف الرئيس الجزائري مع ضيفه أمير قطر بالفعل، على إطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. وهو يتربّع على 100 ألف متر مربع، في سيدي عبد الله بالعاصمة.

كما افتتح الرئيس تبون مع الأمير تميم، مصنعا للحديد والصلب، تابعا للشركة الجزائرية القطرية للصلب، في منطقة بلارة الصناعية بولاية جيجل.

أما الصورة، فهي تخصّ ملعب بيرنامبوكو البرازيلي. وقد احتضن هذا الملعب عددا من مباريات مونديال 2014. وهو يتّسع بالمناسبة لـ46 ألف متفرّج.