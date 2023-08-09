تدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية

خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت الجاري، من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، فيما تم توقيف عنصر دعم خلال عملية أخرى منفصلة.

وحسب حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع الوطني، فإنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أغسطس 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، “تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، فيما تم توقيف عنصر (1) دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة”.

وفي إطار “محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات واسترجعت مسدسا (1) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و66 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 531435 قرص مهلوس”، يضيف المصدر ذاته.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 96 شخصا وضبطت 21 مركبة و147 مولد كهربائي و61 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين (2) آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ74 طنا، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، “محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ15363 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار”.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 6 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 184 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.