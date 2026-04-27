تذاكر “الخضر” في كأس العالم 2026 من بين الأقل تكلفة

مع اقتراب كأس العالم 2026، لا تزال أسعار التذاكر موضع نقاش كبير، لكن تبدو مباريات المنتخب الجزائري من بين الأقل تكلفة في البطولة، وهو عامل قد يشجع حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الجزائر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، أعدّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمةً بالمباريات الأقل تكلفة في دور المجموعات، من بينها مباراتان للمنتخب الوطني، الأولى هي بين الجزائر والأردن، والمقرر إقامتها في 22 جوان 2026، ويُقدّر سعر التذكرة بـ188 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 30 ألف دج) مما يجعلها من بين المباريات الأقل تكلفة في البطولة.

مباراة أخرى يشارك فيها المنتخب الوطني ضد النمسا، والمقرر إقامتها في 27 جوان. سعر التذكرة 218 دولارًا (ما يعادل 35 ألف دج)، وهو من بين أقل الأسعار في هذه النسخة الموسعة، بينما المباراة الأولى بين المنتخب الجزائري ونظيره الأرجنتيني تتراوح ما بين 750 دولار (حوالي 20 مليون سنتيم) إلى 19 ألف دولار (أكثر من 350 مليون سنتيم).

وتلعب كأس العالم لأول مرة في ثلاث دول مضيفة – الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – وسيمثل أيضًا علامة فارقة تاريخية مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا. ستقام المسابقة في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.