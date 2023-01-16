تذاكر “طيران الطاسيلي” بالدفع الالكتروني

أعلنت شركة “طيران الطاسيلي” التابعة لمجمع سوناطراك، الاثنين، في بيان لها، عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لحجز وشراء تذاكر الطائرة عبر الانترنيت مخصصة للجالية الوطنية المقيمة بأوروبا.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار التواصل مع الزبائن، تقترح شركة طيران الطاسيلي على موقعها الالكتروني، اعتبارا من 16 جانفي 2023.

خدمة الدفع الالكتروني من خلال الصيغة الدولية “IATA PAY”.

وحسب البيان، فإن هذه الخدمة الجديدة “البسيطة والسريعة في نفس الوقت تمثل حلا يسمح بالتخلص من التنقل إلى نقاط البيع بأوروبا ويسمح أيضا بحجز وشراء تذكرة الطائرة عبر الانترنيت في أي وقت وبالتالي عدم دفع مصاريف إضافية على سعر التذكرة”.

كما أشارت شركة الطيران إلى أن هذه الخدمة “موجهة خصوصا لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا الذين يملكون حسابا بنكيا”.

وعليه، يمكن للمسافرين الشروع في الدفع الالكتروني لتذاكر الطائرة من خلال تحويل مبلغ التذكرة مباشرة من حسابهم البنكي، حسبما أوضحته الشركة، مؤكدة أنها “تعتمد حاليا أحدث معايير تأمين الدفع الالكتروني علما أن البيانات مشفرة من خلال بروتوكولات مصدقة”.

من جهة أخرى، أشارت الشركة الى أنها “وضعت مكتبا يضم فرقة للرد على أسئلة الزبائن حول هذه الخدمة الجديدة”.