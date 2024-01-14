تذاكر طيران عمرة رمضان بداية من 15 مليونًا

الشركات تفرج عن برنامج رحلاتها وأسعارها

كشفت شركات الطيران المعنية بتنظيم عمرة رمضان 2024 النقاب عن برنامج رحلات الطيران وأسعارها نحو البقاع المقدسة، للجزائريين الراغبين في أداء المناسك، حيث تراوحت تكلفة التذكرة ما بين 15 و17 مليون سنتيم لدى الجوية الجزائرية والطيران السعودي والأمر نفسه بالنسبة لشركة الطيران الخاصة “فلاينس”.

ورغم أن الجوية الجزائرية لم تُعلن رسميا عن برنامج رحلاتها الخاص بشهر رمضان المقبل، إلا أن الوكالات المعنية بتنظيم عمرة رمضان قد أبلغت مسبقا بالأسعار، حسب ما أكده ممثلو الوكالات لـ”الشروق”، حيث بلغ سعر التذكرة عبر الرحلات النظامية 15 مليون سنتيم، أما بالنسبة لشركة الطيران السعودية التي أعلنت عن برنامج خاص بالرحلات المباشرة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية طيلة شهر رمضان المقبل، فقد حددت سعر التذكرة بـ17 مليون سنتيم.

بالمقابل، أعلنت شركة الطيران الخاصة “فلاينس” التي تستعد خلال أيام لفتح فرع رسمي لها بالجزائر، عن أسعار التذاكر الخاصة بشهر رمضان والتي بلغت 15 مليون سنتيم، في انتظار أن تكشف هذه الأخيرة عن برنامج رحلاتها بصفة رسمية والتي ينتظر أن تلقى إقبالا لدى الوكالات السياحية الجزائرية، خاصة وأن سعر التذكرة لا يختلف عن العرض الذي قدمته الجوية الجزائرية والذي يٌعد أقل سعرا.

بالمقابل، تتخوف الوكالات السياحية المعنية بتنظيم العمرة من قلة الإقبال لدى الجزائريين على عمرة رمضان رغم أنها الأكثر طلبا في العالم وذلك راجع، حسب ما أكده رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج، إلى ارتفاع أسعار الإقامة في مكة المكرمة وكذا الإعاشة التي تضاعف سعرها مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

وتوقع بلحاج في حديثه مع “الشروق” أن تصل تكلفة عمرة رمضان حسب المعطيات الأولية المتحصل عليها إلى حدود 50 مليون سنتيم للمعتمر الراغب في المكوث في البقاع المقدسة خلال شهر رمضان لمدة شهر كامل.

يأتي هذا بالتزامن مع انتهاء الوفد الجزائري من كافة التحضيرات الخاصة بموسم حج 2024 فيما يتعلق بالجانب المالي، حيث أنهت الجزائر، حسب مصادرنا، كافة العقود الخاصة بالحج في انتظار أن تحدد التكلفة في اجتماع مجلس الوزراء.

وحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن الوفد الجزائري المشارك في معرض الحج والعمرة الذي أقيم في جدة السعودية بحر هذا الأسبوع وقع على اتفاقية خاصة بالبرنامج الاقتصادي للحج، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي على سعر الموقع في المشاعر والذي بلغ 1100 ريال بدون خدمات أما بالنسبة لحج الرفاه فقد بلغ سعر الموقع 1400 ريال في انتظار احتساب الخدمات، أما بالنسبة للسعر المرجعي للفنادق في مكة المكرمة فبلغ 4800 ريال، أما بالنسبة للمدينة المنورة فقد تم احتسابه بـ1200 ريال.

للإشارة، فإن الوفد الجزائري المشارك في معرض الحج والعمرة المقام في المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي الذي كان مرفوقا بوفد من الديوان الوطني للحج والعمرة، قد اطلع على أهم الخدمات التي ستقدم لحجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل.