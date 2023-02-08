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الجزائر

تذبدب في رحلات القطار بالجزائر العاصمة لهذا السبب

الشروق أونلاين
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تذبدب في رحلات القطار بالجزائر العاصمة لهذا السبب
ح.م

ستعرف حركة سير القطارات على مقطع جسر قسنطينة باتجاه بابا علي اضطرابا، بسبب أشغال إعادة تهيئة السكة الحديدية.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها أن هذا الإضطراب نتيجة لانطلاق أشغال إعادة تهيئة السكة الحديدية مقطع جسر قسنطينة (السمار) باتجاه بابا علي، على مسافة 4,6 كلم بداية من يوم الثلاثاء.

وعليه، فإن سير القطارات في هذا المقطع ذهابا وإيابا سيكون على سكة واحدة فقط طيلة مدة الأشغال، ما قد يترتب عنه اضطراب طفيف في حركة سير القطارات. يؤكد المصدر ذاته.

وأكدت الشركة أن هذه الأشغال ضرورية لأمن سير القطارات، نظرا للوضعية الحالية للسكة، ومن أجل السير الحسن للعملية.

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