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الجزائر

تذبذب في عدّة رحلات جوية نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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تذبذب في عدّة رحلات جوية نحو فرنسا
الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، عن تذبذب في العديد من الرحلات الجوية نحو فرنسا.

وكشفت الجوية الجزائرية في بيانها عبّر صفحتها الرسمية، أن السبب في ذلك يعود إلى اشعار الإضراب الخاص بالوظيف العمومي في فرنسا يوم غدِ الثلاثاء (6جوان).

ومسّت هذه الاضطرابات / الإلغاءات الرحلات التالية:

باريس / أورلي:

  • الجزائر – باريس أورلي (ذهاب) AH1008
  • وهران – باريس أورلي – وهران AH1061 / AH1060

ليون:

  • ليون – سطيف – ليون AH1154 / AH1155

مرسيليا:

  • قسنطينة – مرسيليا – قسنطينة AH1427 / AH1426
  • مرسيليا – جيجل – مرسيليا AH1146 / AH1147

ودعت الجوية الجزائرية المسافرين المعنين عبّر هذه الرحلات التواصل بمركز الاتصالات أو الوكالات المعتادة.

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