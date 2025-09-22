-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تذبذب وتعديل برنامج توزيع المياه في هذه البلديات بالعاصمة

محمد فاسي
الماء الشروب

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال اليوم الإثنين على مستوى خزان رئيسي ببلدية القبة بالعاصمة، مما سيؤدي إلى تأثيرات على برنامج توزيع المياه بعدد من البلديات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأشغال ستتسبب في تعديل برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلدية حسين داي، إلى جانب تسجيل تذبذبات في التوزيع بكل من بئر مراد رايس، حيدرة والأبيار.

ودعت “سيال” زبائنها إلى الاتصال بالرقم 1594 من أجل الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات.

تنبيه: أمطار رعدية عبر 37 ولاية

انطلاق أسبوع الصحة المدرسية لتعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ

توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

12 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

جرائم فرنسا لن تسقط بالتقادم… ولا تراجع عن الاعتراف والاعتذار

دعوى مالي ضد الجزائر مناورة يائسة واستفزاز يخدم أجندات خارجية

