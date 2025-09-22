تذبذب وتعديل برنامج توزيع المياه في هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال اليوم الإثنين على مستوى خزان رئيسي ببلدية القبة بالعاصمة، مما سيؤدي إلى تأثيرات على برنامج توزيع المياه بعدد من البلديات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأشغال ستتسبب في تعديل برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلدية حسين داي، إلى جانب تسجيل تذبذبات في التوزيع بكل من بئر مراد رايس، حيدرة والأبيار.

ودعت “سيال” زبائنها إلى الاتصال بالرقم 1594 من أجل الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات.