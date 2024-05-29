تذكرة باريس – الجزائر بداية من 24 ألف دينار فقط

عرض جديد لـ"طيران الطاسيلي" بمناسبة صالون السياحة

أعلنت شركة طاسيلي للطيران عن إطلاق عرض ترويجي استثنائي جديد لصالح جميع عشاق السفر، من 30 ماي إلى 2 جوان 2024، يتعلق بتذكرة الجزائر باريس.

وطبق العرض الجديد، بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار (SITEV24)، فإن أسعار تذاكر باريس تبتدئ من 24 ألف دينار.

وحسب بيان لشركة طاسيلي للطيران، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا العرض الخاص سيمكن الزبائن من الحصول على تذاكر ذهاب وإياب الجزائر – باريس – ابتداءً من 24 ألف دينار جزائري أي 177 أورو فقط، مع 30 كيلوغراما من الأمتعة في الشحن و10 كيلوغرامات في المقصورة وتقديم وجبة طعام مشمولة في سعر التذكرة.

هذا العرض الحصري صالح لكل شراء يتم بين 30 ماي و2 جوان 2024، وللسفريات المبرمجة بين 8 و30 جوان 2024، حيث خاطبت “طاسيلي” زبائنها: “لا تفوتوا هذه الفرصة”.

ويمكن اقتناء هذا العرض على مستوى جناح طيران الطاسيلي بالقاعة المركزية للشركة، وشبكة البيع المباشر أو على مستوى وكالاتها المعتمدة.

وتدعو شركة طاسيلي الجزائريين لزيارتها في معرض السياحة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا العرض والعروض الأخرى، وللاستفادة من نصائح خبرائها في مجال السفر.

هذا، وسيُعقد الصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض الصنوبر البحري “صافكس” أين سيجمع محترفي السياحة من جميع أنحاء العالم، مقدما منصة مثالية لاكتشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا القطاع.

جدير بالذكر أن طيران الطاسيلي هي شركة طيران وطنية مملوكة بنسبة 100 بالمائة لمجموعة سوناطراك، متخصصة في نقل محترفي المحروقات، وتخدم أيضا النقل العام المحلي والدولي.