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رياضة

تذكرتان أولمبيتان وذهبيتان إفريقيتان للملاكمَين قاضي وآيت بقة

علي بهلولي
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تذكرتان أولمبيتان وذهبيتان إفريقيتان للملاكمَين قاضي وآيت بقة
ح.م
الملاكم مراد قاضي بِالزيّ الأحمر.

تأهّل الملاكمان الجزائريان مراد قاضي ويوغرطة آيت بقة سهرة الجمعة، للألعاب الأولمبية المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

جاء ذلك بعد أن أحرز الملاكمان قاضي وآيت بقة ذهبيتَي الدورة التصفوية الإفريقية، بِالعاصمة السنيغالية داكار، ووفقا لِما تنصّ عليه لوائح المُنافسة.

وتفوّق الملاكم مراد قاضي في المنازلة النّهائية الإفريقية، على المُنافس السنيغالي دياتا بالدي، لدى وزن أكثر من 92 كلغ.

أمّا الملاكم يوغرطة آيت بقة، فقد تغلّب على مُنافسه كولين ريشارنو من جزر موريس، لدى صنف أكثر من 63 كلغ.

ولم يسبق للملاكمَين قاضي (28 سنة) وآيت بقة (27 سنة) المشاركة في الأولمبياد.

وفي البطولة الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي، ما بين أواخر جويلية ومطلع أوت الماضيَين. أحرز يوغرطة آيت بقة الميدالية الذهبية، واكتفى مراد قاضي بِالبرونزية.

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