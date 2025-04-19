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الجزائر

تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

محمد فاسي
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تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة
أرشيف
مكة المكرمة

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة تنويهًا هامًا للمواطنين الجزائريين، يذكّر فيه بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن السلطات السعودية في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م.

وأكد الديوان في بيان له مساء الجمعة، أن دخول مكة المكرمة أو الإقامة فيها سيكون ممنوعًا تمامًا خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أفريل 2025 إلى 14 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 10 جوان 2025، إلا لمن يحمل تأشيرة حج رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان تنظيم وسير موسم الحج بطريقة آمنة ومنظمة، حيث شددت على أن أداء مناسك الحج يتطلب بالضرورة الحصول على تصريح حج قانوني، ولن يُسمح بأي تجاوزات في هذا السياق.

ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة جميع المواطنين إلى احترام هذه التعليمات والتقيد بها، تفاديًا لأي مخالفات قد تعرّض المعنيين لعقوبات أو ترحيل من الأراضي السعودية.

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