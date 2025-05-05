تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة (فيديو)

ذَكر الديوان الوطني للحج والعمرة، الإثنين، بأهمية بطاقة “نسك” التعريفية، والتي تُعدّ إلزامية لجميع الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج الجاري، وذلك لتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة.

وأوضح الديوان في فيديو له عبر صفحته الرسمية، أن بطاقة “نسك” تُسلَّم للحجاج فور وصولهم إلى فنادق الإقامة في المملكة العربية السعودية، وتعدّ بمثابة وثيقة تعريفية رسمية تُثبت هوية الحاج وتُسهم في تسهيل دخوله إلى كافة المشاعر، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المخصصة لضيوف الرحمن.

وأكد الفيديو على ضرورة حمل البطاقة بشكل دائم طيلة فترة أداء مناسك الحج، سواء خلال التنقلات اليومية، أو أثناء التواجد داخل المشاعر المقدسة وحتى موعد المغادرة، مشددًا على أنها شرط أساسي لضمان التنظيم والسلامة وتقديم الرعاية المطلوبة للحجاج.