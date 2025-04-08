تذكير هام من المركز الوطني للسجل التجاري

ذكّر المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، الثلاثاء، المتعاملين الاقتصاديين بأنه، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023، والمتعلق بالقيد في السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، يُلزَم جميع الشركات التجارية (الأشخاص المعنوية) بإجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي لديها لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.

وأشار المركز إلى أن الاستمارة الخاصة بالتسجيل يمكن تحميلها عبر الرابط الإلكتروني: سجل كوم (https://sidjilcom.cnrc.dz) للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالتصريح.

وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية المنتشرة في 58 ولاية، أنها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لتقديم أي معلومات إضافية أو مساعدة في هذا المجال.