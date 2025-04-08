-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تذكير هام من المركز الوطني للسجل التجاري

محمد فاسي
  • 970
  • 0
تذكير هام من المركز الوطني للسجل التجاري
أرشيف
المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)

 ذكّر المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، الثلاثاء، المتعاملين الاقتصاديين بأنه، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023، والمتعلق بالقيد في السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، يُلزَم جميع الشركات التجارية (الأشخاص المعنوية) بإجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي لديها لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.

وأشار المركز إلى أن الاستمارة الخاصة بالتسجيل يمكن تحميلها عبر الرابط الإلكتروني: سجل كوم (https://sidjilcom.cnrc.dz) للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالتصريح.

وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية المنتشرة في 58 ولاية، أنها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لتقديم أي معلومات إضافية أو مساعدة في هذا المجال.

مقالات ذات صلة
تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تكون بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تكون بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف على طاولة مجلس الوزراء

إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف على طاولة مجلس الوزراء

نقطة بنقطة.. هذه مخرجات زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى الجزائر

نقطة بنقطة.. هذه مخرجات زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى الجزائر

الفئات المعنية بالانتساب.. صندوق “كاسنوس” يُوضح

الفئات المعنية بالانتساب.. صندوق “كاسنوس” يُوضح

الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي

الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي

وزير الاتصال يبحث آفاق الشراكة الإعلامية مع شبكة CNN

وزير الاتصال يبحث آفاق الشراكة الإعلامية مع شبكة CNN

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد