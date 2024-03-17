تراجع أسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الثاني من رمضان

بسبب استقرار الطلب ووفرة الإنتاج

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الحضر والفواكه عرفت تراجعا ملحوظا مع نهاية الأسبوع الأول لرمضان، ومقارنة بحسبه، باليوم الأول للشهر الكريم، فإن نسبة التراجع بلغت 20 بالمائة في الكيلوغرام.

وحدد أهم أسباب انخفاض الأسعار في سوق الخضر والفواكه، في استقرار الطلب، وإلغاء العطل الأسبوعية للأسواق، ووفرة العرض خاصة مع دخول كميات إضافية من المنتجات الفلاحية من الولايات الصحراوية، وهي بسكرة ووادي سوف، وعين صالح.

ويمكن بحسب ذات المتحدث، القول إن متوسط بعض المنتجات ليوم الأحد كبداية للأسبوع الثاني لرمضان، هي كالتالي، الطماطم بـ 110 دج، والبطاطا بـ 70 دج، والقرعة بـ 40 دج، والسلاطة “الخس” بـ 100 دج، والجزر بـ 60 دج، والفلفل الحلو بـ 160 دج، والشمندر “البيطراف” بـ 60 دج، والبرتقال 120دج، والتفاح 290 دج، والموز 350 دج.