-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بسبب استقرار الطلب ووفرة الإنتاج

تراجع أسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الثاني من رمضان

وهيبة. س
  • 226
  • 0
تراجع أسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الثاني من رمضان
أرشيف

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الحضر والفواكه عرفت تراجعا ملحوظا مع نهاية الأسبوع الأول لرمضان، ومقارنة بحسبه، باليوم الأول للشهر الكريم، فإن نسبة التراجع بلغت 20 بالمائة في الكيلوغرام.
وحدد أهم أسباب انخفاض الأسعار في سوق الخضر والفواكه، في استقرار الطلب، وإلغاء العطل الأسبوعية للأسواق، ووفرة العرض خاصة مع دخول كميات إضافية من المنتجات الفلاحية من الولايات الصحراوية، وهي بسكرة ووادي سوف، وعين صالح.
ويمكن بحسب ذات المتحدث، القول إن متوسط بعض المنتجات ليوم الأحد كبداية للأسبوع الثاني لرمضان، هي كالتالي، الطماطم بـ 110 دج، والبطاطا بـ 70 دج، والقرعة بـ 40 دج، والسلاطة “الخس” بـ 100 دج، والجزر بـ 60 دج، والفلفل الحلو بـ 160 دج، والشمندر “البيطراف” بـ 60 دج، والبرتقال 120دج، والتفاح 290 دج، والموز 350 دج.

مقالات ذات صلة
متطوعون في مهمة حفظ كرامة المحتاجين في رمضان

متطوعون في مهمة حفظ كرامة المحتاجين في رمضان

هذه أسباب إسقاط إعانات “أفنبوس” بولايات الجنوب والهضاب

هذه أسباب إسقاط إعانات “أفنبوس” بولايات الجنوب والهضاب

الديوك!

الديوك!

الجوية الجزائرية: الترقية والتوظيف وإصلاح الطائرات على الطاولة

الجوية الجزائرية: الترقية والتوظيف وإصلاح الطائرات على الطاولة

شباب وقود الأعمال التضامنية في رمضان

شباب وقود الأعمال التضامنية في رمضان

حوادث المرور: الكشف عن المعدل اليومي للوفيات خلال رمضان

حوادث المرور: الكشف عن المعدل اليومي للوفيات خلال رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد