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تراجع أسعار السيارات الروسية بنسبة 18 بالمئة في 2023

الشروق أونلاين
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تراجع أسعار السيارات الروسية بنسبة 18 بالمئة في 2023
أرشيف
سيارة روسية

توقّع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن يرتفع إنتاج السيارات  في روسيا إلى 800 ألف سيارة عام 2023، مقابل 600 ألف سيارة في العام الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع في إنتاج السيارات الروسية، نموا بنسبة 30 بالمئة. كما يرجّح مانتوروف أن تنخفض أسعار المركبات بنسبة 18 بالمئة، مقارنة بأسعار مارس 2022.

وذكر الوزير الروسي سيارات “كاماز” و”غاز” على وجه التحديد، عند حديثه عن تراجع الأسعار في السوق المحلية.

وينتظر أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى بيع السيارات في روسيا. ليصل إلى مليون مركبة في 2023، مقارنة مع مستوى 800 ألف مركبة في 2022.

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