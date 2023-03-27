تراجع أسعار اللحوم البيضاء خلال أيام

طمأن عُضو المكتب الوطني للمهنيين وفدرالية اللحوم البيضاء عيد نور الدين، بأنّ أسعار اللحوم البيضاء ستشهد انخفاضا محسوسا الأيام القليلة المقبلة، وهذا بحسبه راجع إلى انخفاض الطلب عليها، “لأن غالبية العائلات اشترت حاجتها من لحوم الدّواجن،” وأكد أن الطلب سينخفض خلال اليومين المقبلين .

وأضاف عيد في تصريح لـ ” الشروق”، أنه ابتداء من منتصف هذا الأسبوع، سيتراجع الطلب على اللحوم البيضاء، حتى 90 دج.

وفسّر محدثنا أسباب الارتفاع “الكبير” في أسعار لحوم الدّواجن، بتخوّف المربين وأصحاب المذابح الكبرى من عملية “تجميد” الدجاج، مثلما كان معمولا به سابقا، امتثالا لقانون المضاربة، قائلا: “الدجاج المجمد كان يساهم في خفض الأسعار قليلا”.

وهو ما جعله يدعو كلا من وزارة الفلاحة والتجارة والمالية، للقاء المهنيين في هذه الشعبة، لطرح مقترحات تساهم في تنظيم وضبط شعبة اللحوم البيضاء مستقبلا.

هذه أسباب ارتفاع أسعار البيض

وبخصوص أسعار البيض التي تبقى مرتفعة، قال محدثنا بأن غلاءه ظاهرة عالمية، بسبب قلة الدجاج الولود، التي نفقت أعداد كبيرة منها بسبب أمراض فيروسية، وهو ما جعل كثيرا من أهل المهنة يعتزلون هذه الشعبة، إضافة إلى وقف استيراد أمهات الصيصان من إسبانيا، ومُرجّحا أن أسعار البيض، قد تنخفض بعد 5 أو 6 أشهر المقبلة.