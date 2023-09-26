-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تراجع أسعار النفط إلى ما دون 92 دولارا للبرميل

الشروق أونلاين
  • 2112
  • 0
تراجع أسعار النفط إلى ما دون 92 دولارا للبرميل
أرشيف
النفط

انخفض سعر العقود الآجلة لخام النفط برنت، تسليم ديسمبر يوم الثلاثاء، إلى ما دون 92 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر 2023.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.72 بالمئة، ليصل إلى 91.8 دولارًا للبرميل. في حين انخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.85 بالمئة إلى 88.58 للبرميل.

يأتي هذا بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا، في بداية التعاملات الأسبوعية صباح الإثنين. متأثرة بإعلان روسيا عن قرار بحظر تصدير مشتقات الوقود لمعظم أسواقها الدولية.

وأعلن الكرملين عن هذا القرار الأسبوع الماضي، حيث سيمنع تصدير مشتقات الوقود من أجل خفض أسعارها في السوق المحلية.

ولا تزال روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز في الأسواق العالمية، على الرغم من العقوبات المفروضة على صادراتها، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 92.42 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، بنسبة 0.56 بالمئة إلى 90.53 دولارا للبرميل.

مقالات ذات صلة
تأجيل تسديد ديون الفلاحين.. مسؤول بالوزارة يكشف

تأجيل تسديد ديون الفلاحين.. مسؤول بالوزارة يكشف

انتشار واسع لأجهزة الدفع الإلكتروني وبالهاتف المحمول

انتشار واسع لأجهزة الدفع الإلكتروني وبالهاتف المحمول

هذا موعد تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (فيديو)

هذا موعد تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (فيديو)

وزارة النفط العراقية: أسعار النفط قد تقفز إلى مستوى 100 دولار قبل نهاية 2023

وزارة النفط العراقية: أسعار النفط قد تقفز إلى مستوى 100 دولار قبل نهاية 2023

وزارة الفلاحة تقرر الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

وزارة الفلاحة تقرر الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية

روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد