تراجع أسعار النفط إلى ما دون 92 دولارا للبرميل

انخفض سعر العقود الآجلة لخام النفط برنت، تسليم ديسمبر يوم الثلاثاء، إلى ما دون 92 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر 2023.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.72 بالمئة، ليصل إلى 91.8 دولارًا للبرميل. في حين انخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.85 بالمئة إلى 88.58 للبرميل.

يأتي هذا بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا، في بداية التعاملات الأسبوعية صباح الإثنين. متأثرة بإعلان روسيا عن قرار بحظر تصدير مشتقات الوقود لمعظم أسواقها الدولية.

وأعلن الكرملين عن هذا القرار الأسبوع الماضي، حيث سيمنع تصدير مشتقات الوقود من أجل خفض أسعارها في السوق المحلية.

ولا تزال روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز في الأسواق العالمية، على الرغم من العقوبات المفروضة على صادراتها، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 92.42 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، بنسبة 0.56 بالمئة إلى 90.53 دولارا للبرميل.