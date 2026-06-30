-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
زطشي وعمارة وزفيزف ومن معهم أمام القضاء في 21 جويلية.. القطب الاقتصادي والمالي يقرر
اقتصاد
مع ترقب مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة..

تراجع أسعار النفط بنحو 20% اليوم الثلاثاء

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
تراجع أسعار النفط بنحو 20% اليوم الثلاثاء
ح.م

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، وسط استمرار الغموض بشأن انعقادها الرسمي.

في وقت لا تزال فيه الأسواق والبورصات تراقب عن كثب تداعيات التوترات العسكرية على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، التي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.89% أو ما يعادل 65 سنتاً لتصل إلى 72.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً بنسبة 0.53% أو 39 سنتاً ليستقر عند 73.52 دولارا للبرميل، وتقل هاته المستويات بنحو 20 دولارا أو 22% عن السعر المسجل في ختام الشهر الماضي.

كما هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.79% أو 56 سنتاً لتصل إلى 70.19 دولارا للبرميل، وجاء هذا التراجع الملحوظ في ظل ترقب الأسواق المالية لمصير المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران، بعد تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ مطلع الأسبوع، في اختبار ميداني جديد لوقف إطلاق النار المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي كانت قد اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وصرح تيم واترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد، بأن المستثمرين يضعون في اعتبارهم آمال التوصل إلى نتيجة إيجابية من محادثات الدوحة، على الرغم من عدم عودة التدفقات وشحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها المعتادة بعد.

وأضاف واترر في تحليله لواقع الأسواق أنه يسود السوق حالياً حالة من التفاؤل الحذر، لكن المحافظ الاستثمارية لا تزال تتحوط في رهاناتها النفطية حتى نرى علامات ملموسة وكبيرة أكثر على تراجع حدة التوتر العسكري في المنطقة.

مقالات ذات صلة
ركاش يستعرض إصلاحات الجزائر لترقية الاستثمار أمام بعثة صندوق النقد الدولي

ركاش يستعرض إصلاحات الجزائر لترقية الاستثمار أمام بعثة صندوق النقد الدولي

132 ألف عقد جديد لتأمين السيارات في ظرف 90 يوما!

132 ألف عقد جديد لتأمين السيارات في ظرف 90 يوما!

تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

تسجيل أكثر من 350 مشروعا اجنبيا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

عرقاب يبحث مع نظيره النيجري مستجدات نشاطات سوناطراك بالنيجر

عرقاب يبحث مع نظيره النيجري مستجدات نشاطات سوناطراك بالنيجر

التعويض الفوري لحوادث السيارات يدخل حيز الخدمة

التعويض الفوري لحوادث السيارات يدخل حيز الخدمة

رزيق يدعو لاعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض في ترقية الصادرات

رزيق يدعو لاعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض في ترقية الصادرات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد