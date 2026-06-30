تراجع أسعار النفط بنحو 20% اليوم الثلاثاء

مع ترقب مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الدوحة..

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، وسط استمرار الغموض بشأن انعقادها الرسمي.

في وقت لا تزال فيه الأسواق والبورصات تراقب عن كثب تداعيات التوترات العسكرية على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، التي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.89% أو ما يعادل 65 سنتاً لتصل إلى 72.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً بنسبة 0.53% أو 39 سنتاً ليستقر عند 73.52 دولارا للبرميل، وتقل هاته المستويات بنحو 20 دولارا أو 22% عن السعر المسجل في ختام الشهر الماضي.

كما هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.79% أو 56 سنتاً لتصل إلى 70.19 دولارا للبرميل، وجاء هذا التراجع الملحوظ في ظل ترقب الأسواق المالية لمصير المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران، بعد تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ مطلع الأسبوع، في اختبار ميداني جديد لوقف إطلاق النار المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي كانت قد اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وصرح تيم واترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد، بأن المستثمرين يضعون في اعتبارهم آمال التوصل إلى نتيجة إيجابية من محادثات الدوحة، على الرغم من عدم عودة التدفقات وشحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها المعتادة بعد.

وأضاف واترر في تحليله لواقع الأسواق أنه يسود السوق حالياً حالة من التفاؤل الحذر، لكن المحافظ الاستثمارية لا تزال تتحوط في رهاناتها النفطية حتى نرى علامات ملموسة وكبيرة أكثر على تراجع حدة التوتر العسكري في المنطقة.