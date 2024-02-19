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اقتصاد

تراجع أسعار النفط عالميا

الشروق أونلاين
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تراجع أسعار النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على خلفية بيانات أمريكية، وتقارير عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكانت أسعار النفط قد سجلت، الجمعة الماضي، استقرارا بعدما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، أنها تتوقع مزيدا من التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 01.38 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، أو 0.69%، لتسجل 82.89 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 0.44%، إلى 78.84 دولاراً للبرميل.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، بأن أسواق النفط قد تشهد فائضا في المعروض في العام الجاري 2024.

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