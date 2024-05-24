تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي

سجلت أسعار النفط، يوم أمس الخميس 23 ماي، تراجعا لليوم الرابع على التوالي عند الإغلاق، لتبلغ بذلك أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وهو انخفاض سببه يعود إلى المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، مما يؤثر سلبًا على نمو الطلب في الولايات المتحدة.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 54 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، لتصل إلى 81.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ جانفي الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 70 سنتًا، أو بنسبة 0.9%، لتسجل 76.87 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.