تراجع إنفاق الجزائريين في رمضان 2024

بسبب استقرار الأسعار.. في تقرير لمنظمة المستهلكين

أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، “أبوس”، فادي تميم، في تصريح لـ “الشروق”، أن التقارير الأولية التي وصلت إلى المنظمة وتقديرات المختصين المنخرطين فيها، تفيد بأن معدلات الإنفاق وسط الجزائريين تراجعت بشكل ملحوظ سنة 2024 مقارنة بالسنة الماضية.. وهذا، بحسبه، بسبب استقرار أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك ومجهودات الدولة في محاربة المضاربة وتوفير السلع في السواق ومضاعفة كميات استيراد المواد كثيرة الطلب على غرار اللحوم البيضاء والحمراء والحبوب..

وقال محدثنا إن معدل إنفاق العائلة الجزائرية المتكونة من 5 أفراد تراجع من 8 ملايين سنتيم خلال رمضان 2023 إلى 7 ملايين سنتيم رمضان الجاري، بسبب استقرار الأسعار، وأكد أن الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك ساهمت في رفع وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في الإنفاق وتفادي اللهفة في أثناء التسوق ومواجهة كل أشكال التبذير والإسراف.

وأشاد محدثنا بالدور الذي تقوم به كل من وزارة التجارة في حملات التوعية وتعزيز رقابة الأسواق، وإقدام وزارة الفلاحة على نشر الأسعار المرجعية يوميا لمختلف الخضر والفواكه واللحوم لتفادي المضاربة فيها وإطلاع المواطنين على واقع الأسواق.