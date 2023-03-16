تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 7 مليار دولار

أعلن البنك المركزي في تونس يوم الخميس، تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليار دولار، أو ما يساوي 95 يوما من الاستيراد.

وكان احتياطي العملة الأجنبية لتونس، في نفس الفترة من العام الماضي، قد وصل إلى مستوى 127 يوما من الاستيراد، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، أشار المعهد الوطني للإحصاء في تونس الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد، إلى أعلى مستوياته منذ 30 سنة.

وارتفع معدل التضخم في تونس من 10.2 بالمئة في جانفي الماضي، إلى 10.4 بالمئة في فيفري، يضيف المعهد.