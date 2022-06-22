تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 3 أشهر من الاستيراد

تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى ما يعادل 3 أشهر فقط من الاستيراد، حسب أرقام حديثة للبنك المركزي التونسي.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد واصل احتياطي العملة الصعبة في تونس تراجعه، ليبلغ يوم الثلاثاء 24.3 مليون دينار.

وتمثّل هذه القيمة ما يعادل 122 يوما من الاستيراد، بعد أن كانت في حدود 130 يوما من الاستيراد في شهر أفريل الماضي.

ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 67 بالمئة في تونس

وفي 12 جوان 2022، ارتفع عجز الميزان التجاري في تونس بنسبة 67 بالمئة في ظرف 5 أشهر. بعد وصوله إلى نحو 3.27 مليار دولار.

حسب ما أفاد به المعهد التونسي للإحصاء، فقد صعد عجز الميزان التجاري من 1.96 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، إلى 3.27 مليار دولار من نفس الفترة في 2022.

وارتفع فاتورة الواردات في تونس بنسبة 35.3 بالمئة، إلى 10.96 مليار دولار. بسبب زيادة أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة على المستوى الدولي.

بالمقابل، ارتفعت قيمة صادرات البلاد في نفس الفترة، بنسبة 25.1 بالمئة، إلى 7.68 مليار دولار.

تونس تسعى لتصنيف “السفنج” في قائمة اليونسكو

وفي 2 جوان 2022، أعلنت معتمدية (ولاية) غمراسن في تونس أنها تسعى إلى إدراج الفطائر التي تشتهر بها المدينة، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتنتشر “فطائر غمراسن” أيضا في عدّة مدن من الجزائر، بأسماء مختلفة على غرار “الخفاف” و”السفنج”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ السلط الجهوية بمعتمدية غمراسن، أطلقت مساء الأربعاء، حملة لإدراج الفطائر، ضمن التراث الوطني والعالمي لليونسكو.

ومن أجل التحضير الحسن لملف ترشيح “الخفاف” لدخول قائمة اليونسكو، عُقد اجتماع ضمّ مهنيي صناعة الفطائر في غمراسن. وتمّ في خلاله التطرّق إلى سبل إنجاح الحملة.

وذكرت إذاعة “موزاييك”، أنّ وفدا من اليونسكو أدى زيارة إلى المنطقة في نفس اليوم. للاطلاع على تاريخ مهنة صناعة الفطائر في غمراسن.