تراجع الإمدادات الأمريكية وانقلاب الغابون ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، مدعومة بتراجع الإمدادات الأمريكية ومحاولة الانقلاب العسكري في الغابون.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.16 بالمئة، لتصل إلى 86 دولارا للبرميل. كما ارتفع عقد نوفمبربما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 85.34 دولار.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.13 بالمئة، لتصل إلى 81.74 دولار.

وأظهرت بيانات الإدارة الأمريكية انخفاضا أكثر من المتوقع، في إمدادات الخام. كما شكّلت التطورات في الغابون دعما إضافيا للأسعار.

ويوم الإثنين الماضي، ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، على وقع إعلان الصين عن حزمة حوافز جديدة لتنشيط اقتصادها المتباطئ.

فقد أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأحد، عن تخفيض رسوم الدمغة على معاملات الأسهم إلى النصف. اعتبارا من هذا الإثنين، لتنشيط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 84.28 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 80.30 دولارا للبرميل.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي قدره 14 مليون برميل. كما أنها أكبر مستورد للذهب الأسود بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

يأتي هذا في ظل استمرار الخفض الإضافي الطوعي الذي أقرته عدد من دول “أوبك +”، على غرار السعودية وروسيا والجزائر، على إنتاجها من النفط.