تراجع دخول المساعدات إلى غزة بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب على إيران

أظهرت معطيات حديثة، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، انخفض بنحو 80 بالمئة، منذ بدء الحرب على إيران.

وحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام يوم الخميس، فقد تراجع المعدل الأسبوعي لدخول شاحنات المساعدات من نحو 4200 شاحنة قبل الحرب، إلى 590 في الأسبوع الأول منذ نشوبها.

وفي الأسبوع الثاني منذ انطلاق الحرب، دخلت إلى قطاع غزة 1137 شاحنة مساعدات. فيما لم يتجاوز العدد خلال الأسبوع الجاري حتى مساء الثلاثاء الماضي 400 شاحنة، يضيف المصدر.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.